Travolto da un furgone mentre era in bici: grave un anziano

Terribile incidente questa mattina sulla provinciale 10, Cavallino-San Cesario di Lecce . Si è temuto il peggio per le sorti di L.T., 79enne di San Cesario, il ciclista rimasto ferito dopo il violento scontro con un furgone Iveco da lavoro, condotto da un 30enne di Nardò.I due mezzi viaggiavano nella stessa direzione, quando, intorno alle 10.30, è avvenuto l’impatto. Da una prima ricostruzione della dinamica, pare che l’anziano in sella alla bici abbia compiuto una manovra repentina che avrebbe colto di sorpresa il conducente del mezzo pesante. Quest’ultimo ha tentato la frenata, ma l’impatto è stato inevitabile.Il 79enne, sbalzato dalla sella sull’asfalto, è stato subito soccorso dai sanitari del 118. Trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso, le sue condizioni sono risultate meno gravi del previsto all’esito degli accertamenti del caso. Ricoverato nel reparto di Neurochirugia, ne avrà per 30 giorni.