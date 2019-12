Scontro tra auto e moto, grave un minorenne

Un minore in prognosi riservata e due feriti più lievi. Questo il bilancio dello scontro avvenuto nella tarda serata di ieri a Talsano, la borgata ad un pugno di chilometri di Taranto. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 23, la moto, con a bordo due ragazzi, si è scontrata con una Hyunday condotta da un uomo.

I due giovani, che indossavano regolarmente il casco, sono precipitati rovinosamente sul selciato mentre la loro moto è stata praticamente distrutta. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono piombati gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale e i sanitari del 118. I soccorritori si sono subito resi conto delle gravi condizioni del minore, che era alla guida della moto e lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata, dove i medici si sono riservati la prognosi. Medicati anche l'altro giovane e il conducente della vettura. © RIPRODUZIONE RISERVATA