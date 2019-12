Auto contro l'operaio che lavorava nel tombino: paura su via Leuca

Paura attorno alle 13 per un incidente stradale lungo via di Leuca, all’incrocio con viale Quarta e all’altezza del semaforo: un anziano a bordo di una Lancia Y grigia ha investito uno dei dipendenti della ditta che stava lavorando per l'installazione della rete Open Fiber in un tombino piazzato al centro strada.

L'uomo, un leccese 82enne che si è fermato per prestare soccorso, ha detto di non aver assolutamente visto i lavori in corso né l'operaio la cui testa sporgeva dal tombino. Due transenne a terra indicano che i lavori sarebbero stati segnalati.

In soccorso dell'operaio ferito sono arrivati i medici del 118 che lo hanno trasportato a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso, dove l'uomo è arrivato in codice rosso.

Le sue condizioni sono però migliorate nell'arco della giornata: l'operaio - un ragazzo barese di 35 anni - ha rimediato un trauma cranico, è stato tenuto sotto osservazione fino al tardo pomeriggio, e poi è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Ultimo aggiornamento: 18:56