Brindisi, corruzione in atti giudiziari: a processo il giudice Galiano e altri 19 imputati

"Risarcimenti intascati, sponsor per la barca a vela e favori giudiziari": il gup di Potenza ha disposto il processo per 20 persone coinvolte nell'inchiesta che ha ruotato attorno alla figura del giudice civile di Brindisi, Gianmarco Galiano e che si è occupata di un giro di presunte irregolarità nella funzione svolta. Si tratta in particolare di 17 rinvii a giudizio (incluso il giudice civile, che non si è mai dimesso e si professa innocente), mentre 3 persone hanno scelto di essere processate con rito abbreviato. Le accuse formulate sono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, abuso d’ufficio, riciclaggio, autoriciciclaggio, falso in atto pubblico.

Galiano era stato arrestato il 28 gennaio 2021 insieme ad altre cinque persone: il consulente, ritenuto suo braccio destro, Oreste Pepe Milizia, l’imprenditore del settore surgelati Massimo Bianco, l’ex moglie e avvocata, Federica Spina, l’avvocato Francesco Bianco e Annalisa Formosi, presidente dell’ordine degli Ingegneri di Brindisi. Gli ultimi tre erano stati posti ai domiciliari, i primi in carcere. In tempi diversi sono tutti ritornati in libertà. Per alcuni di loro sono state disposte prescrizioni.

APPROFONDIMENTI TRANI Tangenti: processo da rifare, annullata la condanna a 16 anni per... LA GIUSTIZIA Giustizia e sentenze pilotate, l'ex pm Savasta libero. Le difese:...

Giustizia e sentenze pilotate, l'ex pm Savasta libero. Le difese: «Atti a Potenza»

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini dei militari della guardia di finanza di Brindisi, coordinati dal procuratore di Potenza Francesco Curcio e dal sostituto Sarah Masecchia, il giudice Galiano avrebbe ricevuto per sé parte dei risarcimenti del danno concessi dalle assicurazioni in due cause civili: una del 2007, che si era occupata della morte di una ragazza di 23 anni, e un giudizio su bambino nato con traumi permanenti per colpa medica.

Nel primo caso 300mila euro sarebbero stati messi a disponibilità del giudice attraverso il conto intestato alla suocera. Nel secondo, l’importo ricevuto ammonterebbe a 150mila euro. L’inchiesta si è anche occupata di una serie di sponsorizzazioni ruotate attorno ad alcune imprese sportive della barca Kemit di Galiano e a un consistente numero di consulenze concesse a professionisti ritenuti amici, nell’ambito dell’attività della sezione fallimentare del tribunale di Brindisi. I familiari del bambino si sono costituiti parte civile. Il processo con rito ordinario inizierà il 27 giugno.

Le motivazioni dell'annullamento della condanna all'ex gip Nardi: «Connessione con Capristo»

Per l'accusa “un comitato d'affari guidato da Galiano”

Per l’accusa vi sarebbe stata “una eccezionale gravità del contesto emerso”. In sostanza “un comitato d’affari, guidato dal giudice Galiano, composto da noti professionisti brindisini che ha governato in modo criminale, per anni, una importante fetta della giustizia civile di quel circondario, contenzioso, fallimenti, esecuzioni, ogni affare giudiziario in cui era possibile lucrare”. Si descrive un “consolidato sistema di corruzione” che avrebbe travolto anche inconsapevoli colleghi, che molto spesso ignoravano gli “scopi illeciti perseguiti da Galiano” nel comporre collegi giudicanti. Di “fallimenti” in cui sarebbe stata venduta o “strumentalizzata” la funzione giudiziaria al fine di ricevere vantaggi personali. Tra gli imputati anche un avvocato di Porto Cesareo.

Le difese sono sostenute dagli avvocati Raul Pellegrini, Domenico Attanasi, Giancarlo Camassa, Fabio Di Maria, Francesco Paolo Sisto, Riccardo Mele, Serena Tucci, Massimo e Riccardo Manfreda, Lorenzo Bullo, Michele Laforgia, Pasquale Fistetti, Sebastiano Flora.