Salento, la barca a vela si incaglia: salvataggio della guardia costiera

Due velisti che si trovavano a bordo di una barca a vela sono stati salvati nella notte dalla Guardia Costiera nei pressi dell'isola di Sant'Andrea, a Gallipoli (Lecce).

L'imbarcazione battente bandiera italiana, con due stranieri a bordo, era partita da Taranto diretta a Trieste ed in prossimità dello stesso isolotto a causa del maltempo, e di un non adeguato posizionamento dell'ancora, si è incagliata.

I soccorsi

Il pronto intervento del personale della Guardia Costiera di Gallipoli ha evitato peggiori conseguenze sia per i velisti che per l’unità, finita sugli scogli in una zona di particolare pregio ambientale come l’Isola di Sant’Andrea. Sotto il coordinamento di Mrsc Bari, dopo aver tranquillizzato gli occupanti che a causa del panico erano incapaci di effettuare qualsiasi manovra, il personale, salito a bordo, è riuscito a disincagliare e a scortare la barca a vela fino all’ormeggio nel porto di Gallipoli.

L'altro intervento

Ulteriore attività di ricerca è stata effettuata nella tarda mattinata di ieri in località Torre San Giovanni di Ugento, a seguito dell’avvistamento di un pallone di segnalazione di sub in immersione in prossimità della costa. Non vedendo riemergere per almeno due ore nessuno, un pescatore sportivo allertava la sala operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli, che avviava le ricerche via terra e via mare. Dopo una lunga perlustrazione del fondale e della costa e dopo aver accertato che il pallone (probabilmente perso nei giorni precedenti) non era assicurato al fondale e pertanto era alla deriva, si scongiurava la presenza di eventuali sub in difficoltà nella zona, anche in assenza di segnalazioni di mancati rientri.