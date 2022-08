Salento, la barca si ribalta: soccorsi tre turisti milanesi

Sorpresi dalle raffiche di Maestrale, la barca a vela si è ribaltata e sono finiti in mare senza più riuscire a raddrizzarla. Momenti di tensione oggi nella baia di San Cataldo, marina di Lecce, per tre turisti milanesi, due donne ed un uomo, che stanno trascorrendo le vacanze nella marina leccese esercitandosi con una piccola barca a vela da scuola.

Una raffica e la barca è "scuffiata". Una situazione tutto sommato prevedibile per chi prende il mare con il vento teso come quello di oggi, con raffiche superiori anche ai 20 nodi. Chi segue i corsi impara anche la procedura per raddrizzare la barca e proseguire la navigazione. Qualcosa tuttavia non ha funzionato per quei turisti, sarà perchè nonostante fossero ormai al sesto giorno di navigazioni sotto costa, non avevamno mai affrontato le condizioni meteo odierne.

Sono rimasti attaccati alla barca con l'albero in mare, senza riuscire a rimetterla in assetto. E stavano andando alla deriva. Per questo Ed alla fine hanno avuto bisogno dell'aiuto degli assistenti bagnanti Aleandro Sicoli del Lido Mancarella, Matteo Centonze del Lido Aeronautica Militare e di Lorenzo Contaldo del lido dei Vigili del Fuoco. Da questo stabilimento è inoltre arrivata la moto d'acqua del 118 condotta da Walter Petraroli.

I velisti sono stati messi in sicurezza sul pattino degli assistenti bagnanti e condotti quasi a riva. In poco più di n metro d'acqua hanno poi raddrizzato la barca. Nessuna tragedia dunque, ma la prova dell'efficienza dei soccorsi.