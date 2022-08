Canoista in difficoltà: cambia il vento e si ribalta in mare. Salvato da polizia in acquascooter

Cambio improvviso del vento

Durante l’attività di pattugliamento è stato effettuato un soccorso in mare nei pressi di lido San Giovanni in favore di un giovane canoista che per via dell’improvviso cambio di vento si era ribaltato con la canoa, cadendo in acqua e non riuscendo più a risalire per via del moto ondoso.

In vacanza a Gallipoli, il giovane 32enne bolognese, che comunque non aveva riportato ferite, è stato accompagnato, a bordo della moto d’acqua della Polizia di Stato, sulla riva del lido San Giovanni dove è stata anche trainata la canoa.