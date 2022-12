Salento, una barca a vela si incaglia e interviene la Guardia costiera: ​non si esclude sia servita per trasportare migranti

Stamattina, in seguito ad una segnalazione relativa ad una barca a vela incagliata presso la località “Torre Inserraglio” del Comune di Nardò, il personale della Guardia Costiera si è adoperata per aiutare i natanti: la barca a vela in questione è di lunghezza di circa 13 metri e possiede a poppa la bandiera americana.

Due mezzi navali della Guardia Costiera e una pattuglia a terra sono intervenuti al fine di procedere al disincaglio dell’unità a vela e al successivo rimorchio e recupero della stessa. Le operazioni però non si sono potute svolgere in quanto le condizioni della stessa unità incastrata tra gli scogli di “Torre Inserraglio” e le avverse condizioni meteo marine in zona, non consentivano il recupero in sicurezza.

Non si esclude sia servita per trasportare migranti

Dall’ispezione condotta a bordo dell’unità a vela si può ritenere, molto presumibilmente, che la stessa sia stata utilizzata quale vettore per i migranti. Sulla stessa infatti si riscontrava la presenza di vestiti e di residui alimentari. Nessun inquinamento tuttavia è stato constatato dai militari intervenuti. Si sta verificando a quale probabile sbarco sia riconducibile: ha qualche problema di galleggiamento, probabilmente per una falla.

Abbiamo perlustrato la zona e emesso una ordinanza di interdizione per evitare problemi di sicurezza La Capitaneria di porto sta continuando ad espletare i dovuti accertamenti del caso al fine di meglio definire le dinamiche dell’incaglio e del presunto sbarco interessando le locali Forze di polizia per acquisire ogni elemento utile al riguardo.