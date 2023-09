Il Sea Cloud II in Puglia: è uno dei velieri più grandi del mondo

Quello di ieri è stato un giorno particolare per il porto di Bari. Infatti mentre i baresi si sono quasi abituati a vedere i giganti del mare delle grandi compagnie marittime ormeggiare lungo le banchine del porto, non è cosa di tutti i giorni assistere all'ingresso di un veliero, il Sea Cloud II, che è uno dei velieri più grandi al mondo e fa parte della flotta della Sea Cloud Cruises.

Quasi 100 passeggeri

Sea Cloud II ha attraccato presso la banchina 12 alle 6.38 di ieri proveniente dal Pireo ed è ha levato gli ormeggi alle 19 con destinazione Venezia.

Ha sbarcato 35 passeggeri e ne ha imbarcati 72. La nave da crociera Sea Cloud II è una nave con una lunghezza di 117 metri e una capacità massima di 94 passeggeri. La nave è un veliero a cinque stelle costruito nel 1931 nei cantieri tedeschi di Kiel per E.F. Hutton e Marjorie Merriweather Postas. La nave offre un'esperienza di crociera di lusso con interni eleganti e raffinati che uniscono linee pulite e tutti i comfort moderni al calore del tradizionale legno naturale, dell'ottone e del marmo. A bordo della nave ci sono ristoranti di specialità, teatro, strutture per il fitness e il benessere. Una settimana in crociera su questo gioiello del mare non costa meno di 4.500 euro a persona, ma solo viaggiare su questo veliero è di per sé un'avventura emozionante. Sempre nella giornata di ieri non poteva mancare l'arrivo in porto di un gigante del mare, come ormai avviene quasi quotidianamente. Questa volta è toccato alla Costa Deliziosa che ha fatto il suo ingresso alle 6.16 proveniente da Mikonos, con a bordo 2.713 passeggeri, di cui 756 sono scesi a Bari e 1.957 in transito. Alle 13.30, dopo aver imbarcato altri 731 passeggeri è partita in direzione Porto Marghera con un totale di 2.688 passeggeri a bordo. E oggi contemporaneamente attraccheranno 3 grandi navi da crociera, la Aida Blu del gruppo Costa, proveniente da Dubrovnik e alle 16 in partenza per Corfù, la Msc Opera proveniente da Santorini e diretta a Monfalcone e la Msc Splendida in arrivo da Corfù e diretta a Trieste. E domani un'altra Msc, la Lirica, proveniente da Santorini e diretta a Monfalcone.