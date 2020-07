Altre 9 case nel mirino dei ladri: i residenti organizzano le ronde

Dopo Montalbano anche a Laureto, entrambe frazioni di Fasano, nelle ultime notti si è registrata una escalation di furti in abitazioni. Pare che in tre giorni sarebbero state almeno nove le ville prese di mira. E come la vicina frazione montalbanese, a Laureto ieri sera i cittadini si sono ritrovati per strada per organizzare iniziative volte alla loro tutela, a quella delle loro abitazioni e dei loro beni.

Ci sarebbero stati anche furti in strutture ricettive ad ospiti in vacanza nel fasanese. Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri forzano qualche finestra, entrano nell'abitazione e portano via soldi e gioielli. La gente comincia ad avere seriamente paura e lamenta come le località collinari fasanesi, durante la notte, sono lasciate in balia dei ladri Ieri sera molti residenti a Laureto si sono autoconvocati ed hanno discusso della situazione.

A quanto pare avrebbero deciso di costituirsi in un comitato che darà vita (come sta accadendo a Montalbano) ad una petizione popolare per chiedere più attenzione e controllo da parte delle forze dell’ordine ma anche più considerazione e tutela da parte del Comune. Intanto hanno anche deciso di organizzare delle ronde notturne dall’una alle 4 di notte con il solo scopo di monitorare la frazione e di segnalare situazioni sospette. © RIPRODUZIONE RISERVATA