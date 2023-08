Bullismo, due cugini picchiati da una baby gang: uno è grave

Violento episodio di bullismo in centro, a Brindisi. Due cugini 17enni sono stati brutalmente picchiati da una baby gang nella serata di ieri, poco prima delle 21.30 di ieri nei pressi della fermata degli autobus in via Appia, a pochi metri dal parco Cesare Braico. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due minorenni erano in attesa del bus per rientrare a casa, quando all'improvviso sarebbero stati aggrediti selvaggiamente e senza un apparente motivo da quattro ragazzi. Almeno due di questi avrebbero picchiato con calci e pugni i due adolescenti. Il branco avrebbe poi fatto perdere le tracce.

I soccorsi

A lanciare l'allarme accorrendo in soccorso dei due cugini sono stati i dipendenti del supermercato situato nelle immediate vicinanze. Sul posto sono così intervenute gli operatori del Servizio 118 e i carabinieri della compagnia del capoluogo. I due 17enne sono stati trasportati in ospedale e affidati alle cure dei medici del Pronto soccorso del “Perrino”. Uno dei due è stato dimesso dopo alcune ore. Sarebbero più gravi, invece, le condizioni del secondo giovane, per il quale sarebbe stato predisposto il trasferimento presso l’ospedale di Bari a causa dei traumi subiti al volto.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili dell’aggressione. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere della zona. Già nei mesi scorsi, peraltro, uno dei due minorenni finiti in ospedale, sarebbe stato vittima di atti di bullismo.