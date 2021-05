«Nessun inceneritore»: A2A illustra i progetti sulla centrale post carbone

BRINDISI - Nessuna intenzione di realizzare termovalorizzatori o impianti simili a Brindisi. Contattata da Quotidiano, A2A ha messo le carte in tavola e chiarito quali sono i progetti in campo per il capoluogo messapico. «Per il polo energetico di Brindisi - fa sapere l’azienda - il gruppo ha proposto importanti investimenti e avviato i relativi iter autorizzativi presso gli enti competenti».

Tutto quello che è escluso dall’elenco, dunque,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati