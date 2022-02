Un impianto per il trattamento della posidonia e dei rifiuti stradali: firmato l'accordo

Primo passo in avanti per la realizzazione dell’impianto di trattamento per i materiali derivanti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia degli arenili all’interno della centrale ex Edipower, nota anche come Brindisi Nord. Nelle scorse ore, infatti, la giunta ha dato il via libera ad un protocollo d’intesa tra Comune, A2A ed Ager, l’agenzia regionale per i rifiuti, finalizzato proprio a condividere l’iter per la concretizzazione del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati