Bomba carta nel cestino dell'immondizia all'interno della scuola: individuati i responsabili. Il sindaco: «Siete solo bulli da quattro soldi»

Individuati i responsabili che qualche giorno fa hanno fatto saltare un cassonetto dell'immondizia posizionato all'interno del cortile della scuola media Giuseppe Mazzini di Torre Santa Susanna. L'ennesimo di una lunga serie di atti vandalici per i quali il primo cittadino Michele Saccomanno aveva chiesto aiuto alle forze dell'ordine dopo una serie di attacchi alla cosa pubblica.

L'annuncio del sindaco

Ed è stato proprio il sindaco a dare notizia dell'individuazione dei responsabili dell'ultimo gesto: «I carabinieri che ringrazio scrive Saccomanno - hanno individuato i giovani teppisti della bomba carta alla scuola. L'ennesimo atto inqualificabile di ragazze e ragazzi, bulli di quattro soldi irresponsabili. Il terzo danneggiamento alla scuola, i danni agli addobbi natalizi frutto dei sacrifici di alcuni commercianti, i danni alle panchine del parco.

Una lunga mortificazione che umilia i ragazzi per bene. Giovani da rieducare e da punire con la dovuta severità.

Tutto ciò pone interrogativi importanti anche per gli adulti: diamo buon esempio? Ci teniamo alle cose pubbliche? Siamo attenti a trasmettere la graduale assunzione di responsabilità ai nostri figli lungo la loro crescita? Siamo dalla parte della Scuola, della Parrocchia, delle Forze dell'ordine, delle Istituzioni? Se si, dobbiamo migliorare il modo per trasmettere questi valori».