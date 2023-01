Bomba carta esplode di notte contro la casa di un operatore del 118: divelto il portone

A Ugento, intorno alle 23, un ordigno rudimentale, forse una bomba carta, è stata fatta esplodere in via Lecce, vicino all’abitazione di un uomo che lavora come operatore del 118. Ad accorgersi di quello che era accaduto sono stati i vicini, che hanno subito allertato il padrone di casa, che in quel momento era al lavoro.

Divelto il portone

L’esplosione ha divelto il portone esterno dell’abitazione ed ha causato anche alcuni danni all’interno, per diverse migliaia di euro. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, ai quali l’uomo si è rivolto sporgendo denuncia contro ignoti. Potrebbero rivelarsi utili alle indagini le registrazioni di alcune telecamere di video sorveglianza.

A fuoco un furgone



Sempre a Ugento, in via Arno, è stato danneggiato dalle fiamme un furgone di proprietà di un uomo del posto. Sono intervenuti i vigili del fuoco.