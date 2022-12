Vandali in azione nel cortile della scuola Bomba carta contro il cestino dei rifiuti

Atti vandalici a Torre Santa Susanna, ancora gli edifici scolastici tra le mire di ignoti. Triste lo scenario che si è presentato questa mattina davanti agli occhi dei collaboratori scolastici della scuola secondaria di primo grado “Giuseppe Mazzini”.

L'episodio



«Uno scempio» lo ha definito un collaboratore tra i primi a fare ingresso nel cortile dell’edificio scolastico dove ha trovato il contenitore della raccolta differenziata posizionato nei pressi del muro di recinzione, completamente divelto e il contenuto sparso per decine di metri. La distruzione del grosso contenitore con ruote, dalla struttura abbastanza resistente essendo destinato agli spazi esterni, sarebbe senz’altro da attribuire all’introduzione di grossi petardi o delle cosiddette bombe carta, gli ordigni di manifattura artigianale che in questo periodo dell’anno trovano maggiore impiego come strumento goliardico di orde di ragazzi che non hanno contezza della pericolosità degli oggetti stessi che maneggiano.



L’atto, ancora una volta vandalico nei confronti della scuola, è al momento rimasto impunito per essere stato compiuto, con ogni probabilità, la notte di Natale quando sono particolarmente in uso i petardi che anticipano di una settimana un altro appuntamento per gli amanti dei botti, come la notte di san Silvestro. Restano ingiustificabili entrambi i gesti dinei confronti del bene comune e della quiete pubblica.