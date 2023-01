Bomba carta davanti al negozio di ottica: esplode la vetrata. Paura in centro

Una bomba carta è esplosa questa notte davanti al negozio di ottica Minno di viale Aldo Moro nel rione Commenda a Brindisi. L'ordigno ha completamente sfondato la vetrata e anche parte della saracinesca che si trova all'angolo tra via Moro e via Irpinia.

Nottata di paura a Brindisi, il boato è stato sentito in tutto il quartiere e in pochi istanti la città ricade nell'incubo degli anni '90 quando quasi ogni notte esplodeva una bomba davanti ad un negozio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra Mobile di brindisi e la scientifica per i rilievi del caso. Si procede alle indagini al fine di verificare il movente dell'accaduto se si sia trattato di un atto vandalico o di estorsione o minaccia nei confronti del gestore delll'attività commerciale.