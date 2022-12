Il petardo non esplode ma prende fuoco: 12enne in ospedale

Per lui, 12 anni appena, sarà sembrato un gioco come tanti, nonostante il pericolo. Un passatempo che forse ha maneggiato chissà quante altre volte insieme ai suoi compagni. E così, non ci ha pensato su due volte: ha avvicinato un accendino al petardo che stringeva in una mano per farlo scoppiare. Qualcosa però, nel clic della rotella sarà andato storto perché la miccia non è esplosa è lui si è ustionato.. È successo a Trani, in via San Francesco Sarlo, strada a nord della città nel pomeriggio di ieri. Forse l'involucro colorato che abbracciava il mortaretto ha preso fuoco- inaspettatamente - e lui ha avvertito una sensazione forte a una mano che gli è parsa d'improvviso bollente e infuocata.

La corsa al pronto soccorso

Il bambino, che ha urlato per lo spavento e ha agitato su e giù la mano come un forsennato, è stato soccorso dai suoi familiari che lo hanno portato di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria. Lì medici e infermieri sono subito intervenuti: l'hanno curato e per precauzione hanno consigliato il trasferimento nel centro ustioni del Policlinico di Bari per compiere accertamenti più approfonditi. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi: non ha perso dita né il grado della bruciatura, stabilito dai medici, è alto. Sta bene e basteranno alcuni giorni per guarire, qualcuno in più invece servirà per archiviare la paura.