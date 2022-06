Opere pubbliche e Pnrr a rischio, la denuncia dei costruttori

Un appello forte al presidente della Regione, Michele Emiliano, per far fronte al caro prezzi con un’adeguata normativa. A rivolgersi all’inquilino di via Nazario Sauro è il presidente di Ance Brindisi, Angelo Contessa, che in una nota ha rilevato innanzitutto come «la Puglia, più di altre regioni, rischia il blocco totale delle opere pubbliche», anche perché il cosiddetto “listino regionale”, si dice ancora, «continua ad essere obsoleto ed...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati