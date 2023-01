Sud fra sprechi e ritardi: per l'Europa resta poco competitivo. I dati di Ance

Profondo rosso, sotto ogni profllo. Il Sud si allontana dagli standard di benessere nazionali ed europei, collocando la più competitiva delle sue regioni ben al di sotto dell’ultima delle regioni polacche, che continuano a crescere a ritmo doppio. Lo dicono i numeri. Lo dicono le proiezioni elaborate dal centro Studi di Ance, esposte all’Apollo di Lecce dal direttore Flavio Monosillo, prima che il presidente provinciale dei costruttori, Valentino Nicolì, e soprattutto la presidente nazionale, Federica Brancaccio, avanzassero le proprie richieste e i propri suggerimenti al ministro Raffaele Fitto, per ottenere più coinvolgimento nell’annunciata rivisitazione del Pnrr e dunque realizzare gli investimenti necessari alla crescita del Sud.

I dati e l'analisi

Ance ha proposto uno screening del Mezzogiorno, che ha recuperato i livelli pre-Covid come il Centro-Nord, sia in termini produttivi che di investimenti nelle costruzioni. Ma è sul lungo periodo che la performance meridionale esprime tutti i suoi deficit, cominciando dal Pil, che negli ultimi vent’anni si è ridotto, contrariamente a quanto accaduto in ampie porzioni del resto d’Europa. «Il Pnrr è davvero l’occasione, forse l’ultima , per valorizzare tutto ciò che il Sud può dare al Paese. Ma dobbiamo affrontare il grand e gap che ci separa dal resto del Paese. La domanda - ha spiegato la presidente Brancaccio - è quindi come il Sud farà a garantirsi le cospicue risorse che gli spettano, anche alla luce delle tante competenze di cui necessitiamo e che stiamo perdendo con la migrazione verso Nord. Dobbiamo garantire una prospettiva di lavoro a lungo termine, non fino al 2026. Dal 2008 al 2020 è stato un disastro. Ma adesso dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo rispondere e contribuire a creare le condizioni per fare il salto di qualità. Il tema sono dunque le regole per realizzare il Pnrr, investire i fondi di Coesione e ridurre il divario che oggi penalizza il Sud».

E divario è sinonimo di mancanza di infrastrutture. Quella ferroviaria non consente omogenea velocità nei collegamenti. Monosillo ha illustrato il distacco che in tal senso esiste tra Mezzogiorno (fascia adriatica) e Centro Nord (fascia tirreni c a). Nicolì ha posto sul tema il suo accento più pesante: «A causa dei problemi di collegamento le nostre imprese sopportano maggiori costi di trasporto. Solo la Campania è interessata al Sud dall’Alta velocità. Le tratte regionali sono state abbandonate al loro destino. La mobilità ferroviaria è diventata un incubo per i pendolari del territorio e pertanto è giornalmente disincentivata. La politica nazionale ha privato il Sud di investimenti, anche per i collegamenti aerei». E che dire delle forniture? «Nel Mezzogiorno - ha spiegato il direttore del Centro studi Ance - è sprecata più della metà (52,3%) dell’acqua, contro una media nazionale del 43,7% (Arera, 2020). Un milione e mezzo di famiglie meridionali subiscono interruzioni della fornitura idrica (Istat, 2020).

È in questo contesto che assume rilevanza il Pnrr, con i suoi 222 miliardi di euro, di cui 108 destinati alle costruzioni, con una quota del 42% (45 miliardi) rivolta al Mezzogiorno, dove, l’apertura di 108mila cantieri per 20 miliardi di euro grazie ha già ben reso l’idea delle potenzialità di determinati investimenti.

L'andamento della spesa