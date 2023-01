Pnrr, Fitto al convegno Ance: «Lavoriamo per allineare il piano, tante criticità»

«Il Governo lavora in due direzioni: completare il monitoraggio delle misure per capire come e quanto sono state spese le risorse della programmazione 2014-2020 e conseguentemente programmare quelle del 2021-2027 e allineare questo piano al Pnrr per il quale ci muoviamo in due direzioni». Le parole sono del ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, al convegno organizzato da Ance Lecce e che è in corso in questi minuti presso il Teatro Apollo a Lecce.