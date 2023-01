Pnrr, il ministro Fitto al convegno Ance: «Lavoriamo per allineare il piano, tante criticità»

«Il Governo lavora in due direzioni: completare il monitoraggio delle misure per capire come e quanto sono state spese le risorse della programmazione 2014-2020 e conseguentemente programmare quelle del 2021-2027 e allineare questo piano al Pnrr per il quale ci muoviamo in due direzioni». Le parole sono del ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, al convegno organizzato da Ance Lecce e che è in corso in questi minuti presso il Teatro Apollo a Lecce.

«Da una parte verificando con ministeri ed enti locali per capire stato d'avanzamento e criticità e dall'altra parta con commissione europea per costruire soluzione che metta insieme una visione complessiva - ha detto Fitto - Nelle prossime settimane completeremo questo lavoro. Le criticità sono diverse, anche di personale. Mi fa piacere e lo dico senza polemica che con l'avvio del nostro Governo siano emerse tante difficoltà mentre prima sembrava andasse tutto bene. Scherzi a parte con il presidente Anci Decaro abbiamo avuto diversi incontri, stiamo cercando insieme una soluzione. La volontà del governo è collaborare con tutti per individuare le soluzioni migliori».

Sull'autonomia differenziata, Fitto ha spiegato che il Governo «approverà un testo equilibrato che terra conto delle differenze territoriali e non alimenterà i contrasti. Bene discutere quando i testi sono approvati».

Il convegno

Il programma del convegno prevede i saluti di Nicola Delle Donne, presidente di Confindustria Lecce; di Domenico De Bartolomeo, vice presidente Ance; il prefetto di Lecce, Luca Rotondi; il sindaco Carlo Salvemini; il consigliere provinciale Antonio De Matteis. L'apertura dei lavori sarà affidata a Valentino Nicolì, presidente di Ance Lecce. A seguire gli interventi di Flavio Monosilio, direttore Centro Studi Ance; di Pier Luigi Portaluri, professore ordinario di Diritto Amministrativo all'Università del Salento. Alla tavola rotonda parteciperanno il presidente di Anci Puglia, Ettore Caroppo; Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico; Giovan Battista Perciaccante, presidente del Comitato per il Mezzogiorno e Isole di Ance. In chiusura il ministro Fitto e la presidente nazionale di Ance Federica Brancaccio. Modera il giornalista di Quarta Repubblica, Nicola Porro.