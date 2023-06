Tumore al seno, aumentano i casi nelle donne, sale anche il numero dei malati alla prostata. I dati del rapporto

Aumentano i tumori tra le donne nella Bat, dimuiscono invece negli uomini. Per questi ultimi c'è un eccesso di tumori allo stomaco, mentre per le donne si osserva un eccesso di neoplasie alla mammella. Questi sono alcuni dati contenuti nella quinta edizione del rapporto tumori, presentato questa mattina a Bisceglie dalla Asl Bt e riferiti a quasi 13.500 casi di tumore maligno diagnosticati nella popolazione residente nella provincia dal 2014 al 2018. Nel report sono indicati i dati riguardo l'incidenza, quante persone si ammalano, ma anche la mortalità, la sopravvivenza e la prevalenza.

Alcuni dati del report

Dal 2014 al 2018 sono stati 24 i casi di tumore tra le donne, un dato lievemente superiore alla media regionale, +2,7%.

Sei casi in più invece di tumori allo stomaco negli uomini, 23 casi in eccesso tra le donne per la neoplasia alla mammella. A cinque anni dalla diagnosi nell'ultimo periodo preso in considerazione è stata pari al 59,7% nei maschi e al 64% nelle donne.

Se si aggreggano i dati dal 2006 al 2018

Se invece si va indietro nel tempo e si aggregano i dati delle precedenti rilevazioni si nota come le neoplasie più diffuse tra gli uomini riguardano la prostata, 180 casi all'anno, pari al 16 per cento del totale dei tumori maschili. Per le donne invece si conferma il tumore alla mammella, con 301 casi all'anno, il 32% dei tumori femminili.

Si attenua l'incidenza dei tumori al fegato

Migliorano negli ultimi anni, invece, i dati sull'incidenza dei tumori del fegato, che si sta attenuando. «In questo quinto report abbiamo analizzato gli andamenti storici del tasso standardizzato di incidenza dal 2006 al 2018. Tra le neoplasie che mostrano un trend in diminuzione - ha aggiunto Francesco Cuccaro, responsabile epidemiologia e statistica Asl Bt - il tumore del fegato e del polmone negli uomini, mentre sono in aumento i dati del pancreas (+5,7% all'anno nelle donne), del tumore della mammella femminile (+2,6% )».