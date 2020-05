Arrestato il procuratore di Taranto, Capristo: presunte pressioni per pilotare le indagini. Coinvolti un poliziotto e tre imprenditori

Il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo è agli arresti domiciliari su ordine della procura di Potenza. La misura cautelare è scattata nell'ambito di un’inchiesta della procura di Potenza, aperta quando Capristo era già stato trasferito nel capoluogo ionico. Secondo le prime indicazioni, lo stesso Capristo avrebbe fatto pressioni per modificare l'esito di un fascicolo di indagine. Oltre a Capristo sono scattati provvedimenti restrittivi per altri quattro indagati.Si tratta dell'ispettore di Polizia Michele Scivittaro, e degli imprenditori baresi Gaetano, Cosimo e Giuseppe Mancazzo. Tutti sono ai domiciliari.

Al centro della vicenda le presunte pressioni che sarebbero state compiute dal procuratore di Taranto, in passato alla guida di quella di Trani, su un giovane sostituto procuratore in servizio presso la procura di Trani. Nel dettaglio gli indagati sono accusati di aver cercato di indirizzare le indagini su una persona denunciata per usura.

A rivelare quelle manovre fu proprio il giovane magistrato, ma su quella sua denuncia scattò la richiesta di archiviazione da parte della procura di Trani. A quel punto l'indagine venne avocata dalla procura generale di Bari che la trasmise a Potenza per competenza territoriale.

Capristo e Scivittaro, inoltre, sono accusati anche di truffa. Secondo gli inquirenti avrebbero attestato falsamente straordinari svolti dal funzionario di Polizia.

