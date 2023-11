Asl Bat, assunti in 198 a Sanitaservice: la firma del contratto

Le firme sui contratti per chiudere un iter lungo e complicato: dal primo dicembre 99 autisti e 99 autisti soccorritori del servizio 118 saranno dipendenti Sanitaservice. Una giornata di festa, dunque, ma le polemiche non sono mancate. A far discutere, la partecipazione del presidente della Regione Michele Emiliano alla cerimonia, ospitata nella mattinata di oggi dal polo universitario dell'ospedale "Mons. Dimiccoli" di Barletta. Emiliano ha ricordato come all'inizio del suo mandato il servizio del 118 fosse «basato sul volontariato» e ferma restando la gratitudine per le associazioni bisognava inserire questa struttura nel servizio sanitario regionale «per superarne i limiti».



«Gli operatori - ha sottolineato Emiliano - non avevano una retribuzione dignitosa e una formazione adeguata. Nella Asl Bat si conclude un processo di internalizzazione che è figlio di un investimento oneroso ma doveroso per la nostra regione perché permette a questi ragazzi di lavorare meglio al servizio dei pazienti».

La presenza del governatore non è andata giù però a Fratelli d'Italia che con una nota firmata dal gruppo regionale l'ha definita «sgradevole e vergognosa». «La sensazione - hanno aggiunto - è che sia stato lanciato un chiaro messaggio elettorale/politico: siete assunti grazie a me e quindi, dovete votare per me o per chi vi dico io».



