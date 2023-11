Lavoro, più di mille posizioni aperte nel Salento. E domani colloqui con le aziende a Tricase

Sono più di mille i posti di lavoro a disposizione di chi è alla ricerca di un impiego tra Lecce e provincia. Lo certifica il 46° Report settimanale delle offerte di lavoro di Arpal, che conta 198 annunci, cui si aggiungono 222 offerte legate al Decreto Flussi, per un totale di 1.151 posizioni aperte in tutto il Salento. La misura del Governo che determina i flussi di ingresso in Italia di lavoratrici e lavoratori extracomunitari, porta ad un aumento ben visibile delle richieste in alcuni settori, evidenziati già nel titolo dal riferimento al Decreto.

Inoltre domani, mercoledì 22 novembre, il Centro per l'impiego di Tricase ospita una giornata interamente dedicata alle opportunità occupazionali nel Capo di Leuca. Appuntamento dalle 14, presso il Centro per l’Impiego di Tricase. Si potranno sostenere colloqui di lavoro con importanti aziende del territorio.

Leggi tutti gli annunci e il report completo nelle schede a destra