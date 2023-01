Turiste derubate recuperano tutti gli effetti grazie alla polizia. E ricambiano con un dono speciale

La fratellanza tra nazioni diverse è permeata anche su piccoli gesti di solidarietà. La scorsa estate una coppia di giovani turiste ungheresi è stata derubata mentre era in vacanza a Monopoli. Ignoti hanno portato via loro vesti, borse e denaro mentre erano in acqua a godersi le acque cristalline del mare monopolitano.

Ma la buona sorte ha messo sulla loro strada l’ispettrice superiore della Polizia locale di Monopoli, Annamaria Diroma, che ha prestato loro soccorso e dato aiuto nei momenti successivi al furto avvenuto in estate ma che ha continuato il suo impegno solidale anche dopo il ritrovamento degli effetti personali delle ragazze avvenuto qualche settimana dopo quando ha spedito il plico in Ungheria.

Il gesto inatteso

Ma l’ispettrice Diroma non si aspettava certo che a Natale arrivasse per lei un graditissimo omaggio: un piccolo pacco contenente una calamita raffigurante Kecskemet, la città ungherese dove le due turiste risiedono, delle caramelle tipiche, una loro foto ma soprattutto una sentita lettera di ringraziamento. Una storia, questa, che mette in evidenza il grande spirito di solidarietà e di umanità che anima il corpo di Polizia locale a Monopoli.