Gol da centrocampo: Riggio fa felice il Taranto. E la rete diventa virale sul web. È già il capolavoro dell'anno? Il video

Cristian Riggio quest'anno non aveva mai segnato. Lo ha fatto in una maniera meravigliosa. Tanto da far già gridare al gol dell'anno. In Monopoli-Taranto ha calciato dal cerchio di centrocampo, la palla è finita alle spalle del portiere avversario. Non un rinvio, un rilancio, un tiro verso la porta. Ha calciato per fare gol e ci è riuscito. Come Mascara in un famoso Palermo-Catania, o come Quagliarella in almeno un paio di occasioni. E il gol è virale sui social. L'eurogol del difensore rossoblu ha ricordato ai tifosi tarantini la rete segnata nel gennaio del 1992 da un altro difensore del Taranto sul campo del Pescara. In quell'occasione Luca Brunetti, soprannominato non a caso dai supporters jonici "bazooka" per la potenza del suo tiro, segnò da una distanza di oltre 70 metri dalla porta avversaria.

(Credit video: canale ufficiale Lega Pro)

Chi è Cristian Riggio

Classe 1996, calabrese, Cristian Riggio è una certezza per la Serie C.

Difensore centrale, cresciuto nel settore giovanile del Crotone, ha giocato poi nell'Akragas e nel Catanzaro. E ancora: il Monopoli (ieri era ex), l'Andria, la Viterbese e quest'anno il Taranto. Al Veneziani aveva giocato, in casa, ma non aveva mai segnato. E' il sesto gol in Serie C.