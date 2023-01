Porto Cesareo, nozze di titanio per Giorgio e Maria: 70 anni di matrimonio in riva al mare

Grande festa oggi a Porto Cesareo per i 70 anni di matrimonio dei coniugi Giorgio Baldi, 93enne, e Maria Cesarea Greco di 90 anni. L’importante traguardo di vita - nozze di titanio - sarà celebrato in chiesa Madre con il rinnovo della promessa matrimoniale e in serata con una grande festa in famiglia.

Nonno Giorgio e Nonna Cesarina saranno attorniati dal calore e dall’affetto dei 5 figli (4 maschi e una femmina), 13 nipoti e 9 pronipoti.