Eventi e musica: in tanti a Torre Quetta per la riapertura. E c'era anche Decaro

Una giornata dedicata alla ripartenza ufficiale di Torre Quetta dopo tre anni. I cancelli erano già stati aperti giovedì, ma oggi c'è stata una giornata intera fatta di eventi, musica e animazione che si è incastrata con una giornata climatica praticamente estiva. Oltre 30 gradi e tantissima gente accorsa dalle prime ore del mattino per viversi il mare a pochi chilometri da casa, nonostante i lavori che ci siano ancora da fare, soprattutto per l'accesso al mare. «Ci stiamo lavorando», ha promesso il sindaco Antonio Decaro, che ha fatto una passeggiata (con annessa diretta sui propri canali social) a Torre Quetta.

APPROFONDIMENTI BARI Eventi, musica e animazione: riparte Torre Quetta I LAVORI Torre Quetta ancora inagibile: la spiaggia non è pronta,... BARI Torre Quetta è ormai pronta. Installati gli otto chioschetti,... BARI Paura in spiaggia, bimbo si ferisce con una siringa abbandonata BARI Estate 2022, in attesa di Bari Palese si riparte: Decaro va a San... BARI Otto chioschi e nuovo parcheggio: tornano le serate a Torre Quetta

Torre Quetta è ormai pronta. Installati gli otto chioschetti, sabato la festa

Da questa mattina ci sono stati eventi di tutti i tipi, per i bambini e per gli adulti ma non solo. Per gli sportivi, con Surf, Yoga, Ginnastica, Beach Volley e Tennis che sono state le discipline oggi praticate dai ragazzi che hanno popolato la spiaggia. E questa sera, per il primo sabato a Torre Quetta prevista musica fino a tarda sera e un bagno di folla di gente per celebrare la riapertura ufficiale del lido barese.