Tenta di fuggire dopo un furto, salta nel "canalone" e finisce in ospedale

Secondo una prima ricostruzione era intento a compiere un furto quando, sorpreso da alcuni testimoni presenti in zona, ha deciso di dileguarsi gettandosi nel canalone che attraversa Rutigliano (in provincia di Bari), all’altezza di via Filippo Giampaolo. Sono stati attimi di paura e tensione quelli vissuti, nella prima mattinata di oggi, nella cittadina barese.

Il furto, poi il volo

Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, un 52enne del posto stava cercando di rubare un furgone in sosta quando, scoperto, ha deciso di compiere un balzo di svariati metri per fuggire. L’uomo, caduto nel fossato, è stato recuperato solo grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul luogo dell’accaduto, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Rutigliano – che, al momento, non hanno ancora confermato la dinamica – e un’unità del 118 da Casamassima: i sanitari hanno trasportato l’uomo al Policlinico di Bari in codice rosso ma le sue condizioni non sarebbero gravi.