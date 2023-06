Furto in via Sparano: ladri in azione al negozio Patrizia Pepe

Furto in pieno centro questa mattina a Bari. Intorno alle 11.30, ignoti hanno sottratto una borsa dal negozio di Patrizia Pepe, recentemente aperto su via Sparano. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, due soggetti avrebbero distratto la commessa mentre un loro complice portava via la refurtiva. Non sembra, al momento, che sia stato sottratto altro.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della squadra mobile della polizia di Stato che ha effettuato i rilievi del caso, e sta cercando di risalire ai colpevoli del furto. Nonostante si tratti di un furto di poca entità, sono molti i cittadini scossi dall’accaduto che via social chiedono a gran voce che si faccia qualcosa per il discorso sicurezza in città.