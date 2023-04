La banda delle spaccate torna in azione: colpo al negozio di casalinghi. Dieci furti in un mese

Dopo appena tre giorni di tregua la banda delle spaccate è tornata a colpire a Molfetta. Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi è stato preso di mira il negozio Shopping House in via La Pira. I malviventi hanno forzato la saracinesca, alzandola quel tanto che basta per poter entrare, sfondato la vetrata della porta di ingresso e rovistato dappertutto in cerca di denaro. Magro il bottino: soli 50 euro di fondo cassa e due lenti per occhiali da vista. Infine, la fuga a piedi.

La serranda manomessa scoperta dal titolare del negozio

Ad accorgersi del furto è stato ieri mattina, all'apertura, il titolare dell'esercizio che ha immediatamente notato la serranda manomessa, la vetrata d'ingresso visibilmente rotta e denunciato il raid ai carabinieri, a cui sono affidate le indagini. Difficile - la mancanza di telecamere rende complicato individuare i malfattori dell'ennesimo raid notturno - risalire agli autori del furto: i militari della locale Compagnia, dunque, esamineranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di identificarli, ma la banda della spaccate continua ad agire indisturbata ormai da oltre due mesi.

I numeri

Dieci spaccate solo nell'ultimo mese, con una media di un colpo ogni due giorni e mezzo. Le modalità d'azione sono quelle ormai note ai commercianti molfettesi: in azione ci sono sempre non meno di quattro persone che dopo aver forzato saracinesche e distrutto vetrine (con danni sempre ingenti) si intrufolano nei negozi per arraffare tutto ciò che trovano. Il primo obiettivo è sempre il registratore di cassa, ma lì non trovano quasi nulla. Ma sono soltanto gli ultimi furti di una lunga serie che va avanti da settimane. Nei mesi di febbraio e marzo si sono contate già dodici spaccate (tra colpi consumati oppure solo tentati), ma da allora la lista delle attività colpite si è allungata moltissimo. Intanto il numero delle denunce continua a salire, mentre la banda della spaccate continua a imperversare in città mettendo a segno più colpi anche in una sola notte.