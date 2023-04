Molfetta, escalation di spaccate: altri due colpi in poche ore. Ora è caccia ai malviventi

La folle notte di scorrerie della banda delle spaccate, a Molfetta, è terminata solo all’alba di oggi, quando i malviventi, forse gli stessi, si sono accaniti sul bar Smile Coffee e sul centro Vanity Estetica & Solarium, a breve distanza l’uno dall’altro. Non solo temporale, ma anche geografia: da via Einaudi a via Cormio, il passo è stato breve, appena 400 metri e soli 5 minuti a piedi.

Il raid della banda



Segno quasi inequivocabile che ad agire dovrebbero essere stati gli stessi balordi, mentre poche ore più tardi il sindaco Tommaso Minervini ha formalizzato per le vie ufficiali al prefetto di Bari, Antonia Bellomo, la richiesta di convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, così come già preannunciato nel corso del tavolo tecnico tenuto a Palazzo di Città con le rappresentanze dei ristoratori, dei commercianti e degli artigiani.



Gli episodi (un furto tentato ed un altro, invece, consumato) si sono verificati nella notte fra mercoledì e giovedì scorsi, ma in un orario del tutto imprecisato a causa, anche questa volta, della mancanza di un impianto antintrusione che non aiuta assolutamente a circoscrivere, dal punto di vista temporale, gli ultimi due raid registrati in città.



I ladri, in entrambi i casi, hanno utilizzato la stessa tecnica, tanto grezza quanto evidentemente efficace: quella della “spaccata”. Al bar Smile Coffee di via Einaudi (già visitato dai ladri il 22 febbraio scorso), i balordi hanno cercato di forzare con le maniere forti, assestando violenti colpi, la serranda posta sul retro, non riuscendoci. Stesso copione in via Cormio nel centro Vanity Estetica & Solarium: saracinesca forzata e alzata quel tanto che basta per poter entrare, vetrata della porta d’ingresso in mille pezzi e attività derubata di tutti i profumi e i solari da rivendita e alcune creme viso.



Un bottino di circa 800 euro, quindi, che si va a sommare ai numerosi danni per ripristinare la serranda e la porta d’ingresso. Senza dimenticare un’intera giornata di lavoro persa. Non solo. Per il rione Paradiso si tratta della terza spaccata in ventiquattrore, visto che i ladri, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, avevano già preso di mira il negozio Shopping House, in via La Pira, rubando appena 50 euro di fondo cassa e due lenti per occhiali da vista.