Ancora una spaccata in centro: presa di mira l'edicola L'Antico Chiosco. Banditi in fuga con 50 euro

Non si ferma l'escalation di spaccate a Molfetta. Ieri notte un altro episodio ai danni di un'attività commerciale. Alla lista, già lunga, degli esercizi finito nel mirino dei ladri negli ultimi giorni s'è aggiunta l'edicola L'Antico Chiosco. Fra le 3.30 e le 4 della scorsa notte i malviventi sono entrati in azione e, dopo aver forzato e sollevato la serranda, si sono introdotti nel locale di piazza Cappuccini. I ladri hanno portato via il fondo cassa: pochi spiccioli, appena 50 euro come bottino. Infine, si sono dati alla fuga, per far perdere le tracce.

I danni

Anche in questo caso, come molti altri precedenti, sono molto più consistenti i danni subiti dall'attività commerciale rispetto al bottino assommato dai ladri devastatori, forse gli stessi che hanno già colpito altrove in città. Ad accorgersi del furto, solo questa mattina, alla riapertura dell'edicola, è stato il titolare. L'uomo ha così avvisato i carabinieri e sul posto sono arrivati i militari dell'Aliquota Radiomobile che hanno eseguito un sopralluogo a caccia di tracce utili alle indagini.

L'edicola, non sarebbe fornita di telecamere di videosorveglianza, ma quelle comunali potrebbero tornare utili all'attività investigativa. Il sospetto che si tratti della stessa banda dei raid è una delle ipotesi più accreditate.