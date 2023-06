Raid nel parco divertimenti per rubare i cavi in rame, un arresto

Hanno rubato i cavi elettrici di rame di un parco divertimenti di Ginosa, in provincia di Taranto. Un raid con il quale avevano messo le mani su "oro rosso" per un valore di circa 30.000 euro. A rovinare i piani dei predoni i carabinieri di Marina di Ginosa che hanno sventato il furto e hanno arrestato uno dei ladri, mettendone in fuga altri due. Nella rete un 41enne extracomunitario che è stato arrestato con la contestazione di furto di rame aggravato. I cavi tranciati sono stati recuperati ma il blitz dei ladri ha provocato al parco divertmenti danni per circa 20.000 euro.

L'allarme

I carabinieri sono stati allertati dai vigilanti impegnati nel servizio “Metronotte”.

L'intervento

I vigilanti hanno notato una apertura nella recinzione metallica della struttura, all’interno della quale, dalla cabina elettrica, erano stati tagliati numerosi cavi elettrici in rame di vari diametri.

I carabinieri al loro arrivo hanno sorpreso tre uomini che alla vista dei militari si sono dati alla fuga dopo aver scavalcato la recinzione. Uno di loro, però, è stato immediatamente bloccato e arrestato. I cavi elettrici, contenenti il cosiddetto “oro rosso” sono stati tranciati con una cesoia e hanno un peso complessivo di circa 800 chili, con un valore di circa 28.000 euro. Il danno per la rimessa in opera del blackout, causato dal danneggiamento anche dei quadri elettrici, ammonterebbe a circa 20.000 euro.