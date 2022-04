Puglia, a Castellana Grotte nasce il primo negozio digitale. Come funziona

Se lo shopping on line non è più la novità, la nuova frontiera degli acquisti passa attraverso il "negozio digitale". Comodamente da casa si potranno scegliere abiti o accessori e "provarli" in camerino con tanto di specchio. Virtualmente si intende.

Il nuovo store digitale

Scegliere un abito o un paio di scarpe da un monitor touchscreen e indossarlo virtualmente, guardandosi su uno specchio digitale: sbarca a Castellana Grotte il negozio del futuro, con un format inedito in tutta Italia. Il taglio del nastro si terrà il 10 aprile alle 18.30 in via Conversano 89. L’iniziativa porta la firma del gruppo Tribes dei fratelli Nicholas e Claudio Laporta, con già quattro punti vendita a Castellana e Monopoli, che oggi lanciano l’ennesima sfida per un commercio che si adatta ai tempi e soprattutto alle abitudini dei giovani.

Come funziona

Dal 10 aprile e per 300 giorni, i clienti saranno “accompagnati” verso il nuovo modo di fare acquisti: in questa fase, infatti, sarà ancora possibile indossare i capi nel punto vendita. Sarà, quindi, un periodo di “rodaggio” per la clientela, che avrà tutto il tempo di abituarsi all’acquisto smart e di testare le comodità di una vendita più semplice, innovativa e sostenibile. Allo scadere dei 300 giorni, “scoppierà” la rivoluzione ed il progetto prenderà la sua forma definitiva: lo shopping avrà davvero un sapore futuristico, convogliando in un unico spazio il “know how digital” con la classica vendita al banco.

Selezionare un vestito, un pantalone o delle scarpe e, con una nuova e straordinaria app, vederle indossate virtualmente su uno specchio: rispondono così i fratelli Laporta alle esigenze di un mondo in continuo mutamento, in cui la parola d’ordine è coniugare il commercio con la svolta green. Il consumatore 2.0 potrà recarsi in negozio e scegliere tra gli oltre 40mila articoli consultando il catalogo dai tavolini digitali e ricevere l’ordine entro 3 ore con ritiro nel punto vendita o a domicilio. Innovazione settoriale, competitività e passione per lo streetwear: l’appuntamento con lo shopping del domani è il 10 aprile.