Lecce, in Galleria Mazzini ristoranti, bar e locali della movida. Pienone nel weekend

Pizzerie, cocktail bar, gelaterie. Un locale dietro l'altro. Strapieni al calar del sole. I giovani ripopolano piazza Mazzini e l'area commerciale della città torna al centro della vita notturna di Lecce. È l'altra Movida che, sempre di più, si concentra in Galleria. Lì dove intere comitive e stuoli di ragazzi affollavano i bar e i locali fino agli anni 90. E dove oggi, come in un deja vu, le nuove generazioni scelgono di trascorrere il tempo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati