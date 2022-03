Tendenza accessori di primavera, borse e scarpe: l'allegria è nei dettagli

Basta con la monotonia, molto meglio essere imprevedibili e mai scontate. Anche e soprattutto nei dettagli. Per questo è importante sempre, come regola base, non calzare mai un paio di scarpe qualsiasi o afferrare la prima borsa che capita sotto gli occhi, appena prima di varcare la soglia di casa per uscire. Questa estate, che arriva ancora con l’ombra del Covid e sotto i neri orizzonti della guerra in Ucraina, spinge, anche se magari solo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati