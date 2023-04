Gattino in fin di vita salvato con phon e miele: l'intervento tempestivo dell'agente e l'applauso social

L’agente di polizia locale e un salvataggio molto particolare. È accaduto a Castellana Grotte. Angelica Colucci, allertata da una volenterosa cittadina messa in allarme dai miagolii mentre portava a spasso il proprio cane, lungo la provinciale per Polignano a mare, è intervenuta e ha salvato due gattini in difficoltà. Uno dei due, in particolare.

I mici nascosti nel muretto

Due i mici bisognosi di soccorso, dell’apparente età di quaranta giorni, nascostisi in un muretto a secco. Se il primo era vivace ed è stato affidato a una residente della zona per le prime cure, il secondo non pareva reagire agli stimoli e sembrava ormai morto. Accertata la temporanea indisponibilità della volontaria di zona, impegnata in un altro soccorso, l’agente in forza alla polizia di Castellana, accortasi della probabile ipotermia, ha condotto il gattino nel comando di via Marconi per tentare di riscaldarlo grazie ad un phon e di una bottiglia di acqua calda. Poi ha pazientemente somministrato, assieme a un suo collega, del miele e, nel giro di qualche ora, ha potuto rilevare che il micio iniziava a dare segnali di miglioramento.

Il lieto fine

Ripresasi pienamente dalla brutta avventura, la bestiola è stata affidata all’associazione Anta, convenzionata con il Comune di Castellana Grotte, per le migliori cure e l’affidamento a una nuova famiglia. Un gesto bellissimo e che ha aperto il cuore di numerosi cittadini castellanesi, che hanno apprezzato e soprattutto condiviso via social il riuscito salvataggio del gattino in questione.