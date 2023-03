Gattina partorisce tra violini e pianoforte all'interno del teatro: soccorsa dai volontari, è in salvo (ed è già tornata sul palco)

Deve aver trovato molto confortevole e caldo lo spazio tra gli strumenti dell’orchestra del teatro Petruzzelli, la gatta che nella serata di ieri ha deciso che quello era il posto giusto per dare alla luce i suoi gattini. E così quattro piccoli mici sono stati trovati, tra lo stupore generale, dal direttore esecutivo della Fondazione Teatro Petruzzelli, Luigi Fuiano, che poi su indicazione del sovrintendente Massimo Biscardi, ha contattato Daniela Fanelli, consigliera metropolitana delegata alla tutela degli animali e coordinatrice di Enpa Puglia, per avere supporto.

Gattini in salvo

I piccoli, grazie all’aiuto dei volontari del Nogez Bari, accorsi sul luogo, sono stati spostati in un punto non interessato dalle operazioni di carico. E stamattina, alle 6, la mamma dei cuccioli si è puntualmente ripresentata. Al termine dello svezzamento, che avverrà sotto controllo dei volontari, la mamma verrà sterilizzata. Una bella storia, in cui tutti hanno lavorato insieme per un lieto fine.