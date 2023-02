Gatto sull'albero, miagola disperato: arrivano i vigili del fuoco per metterlo in salvo

Cosa ci facesse su quella palma non si sa. Altrettanto difficile capire come fosse finito lì, così in alto. Fatto sta che stamane verso le 10 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla trafficata via Alliste a Racale per salvare un gatto che si era arrampicato su un albero senza piu' riuscire a scendere.

Il salvataggio

I miagolii disperati dell'animale non sono sfuggiti ad alcuni passanti che, non potendo aiutarlo, hanno subito avvisato i caschi rossi i quali, con i mezzi a disposizione, lo hanno riportato in superficie sano e salvo.