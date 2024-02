Incidente stradale in provincia di Bari nel pomeriggio di oggi sulla statale 172 "dei Trulli", all'altezza di Castellana Grotte (km 28,5). Per cause in corso di accertamento, un’auto e un furgone sono entrati in collisione e, nell’impatto, tre persone sono rimaste ferite.

Circolazione interdetta, sul posto il personale dell'Anas oltre ai mezzi di soccorso.