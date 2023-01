La Asl Bari assume 128 amministrativi: serviranno a velocizzare le pratiche legate al Pnrr

L'Asl Bari, per velocizzare le pratiche e in particolare gli investimenti Pnrr, ha deciso di assumere a tempo indeterminato 128 lavoratori nel settore amministrativo. Sono stati convocati stamattina nell'auditorium Arcobaleno dell'ex Cto di Bari, per il disbrigo delle ultime pratiche: disponibilità all'assunzione, scelta della sede di assegnazione e, in una prossima data, la firma del contratto.

Il direttore amministrativo

Ad accoglierli il direttore amministrativo della Asl Bari, Luigi Fruscio, che ha sottolineato l'importanza delle nuove assunzioni: «Era necessario rinforzare le strutture amministrative - ha commentato - assumendo personale preparato e motivato in un settore delicato per il funzionamento dell'azienda sanitaria. Per questo in tempi abbastanza celeri abbiamo varato e condotto a termine tre concorsi pubblici per diversi profili e ora possiamo rinforzare gli organici con le persone giuste per rispondere alle sfide che abbiamo di fronte. Dalle onerose procedure legate ai fondi PNRR alla sburocratizzazione del lavoro degli operatori sanitari, troppo spesso oberati da procedure e lungaggini. La prospettiva è molto chiara: ognuno deve poter fare bene e nelle migliori condizioni possibili il proprio lavoro». I 128 nuovi assunti sono suddivisi tra 15 collaboratori amministrativi senior (categoria DS), 44 coadiutori amministrativi senior (categoria BS) e 69 assistenti amministrativi (categoria C).