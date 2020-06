Tricase, cade l'amministrazione Chiuri. Pronto il commissario

Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il consiglio comunale per la surroga dei consiglieri dimissionari di Tricase si è trasformata in una dimissione di massa decretando così la fine dell'amministrazione comunale di Carlo Chiuri . Da domani ad assumere la guida del Comune salentino sarà il commissario prefettizio che varà il compito di guidare Palazzo Gallone fino alle prossime elezioni di settembre.A subentrare ai consiglieri dimissionari sono stati: Salvatore Cacciatore al posto di Francesca Longo, Giampiero Musio al posto di Vincenzo Emanuele Chiuri e Giuseppina Longo al posto di Antonio L. Baglivo (Cambiamenti); Mario Stefanelli al posto di Pasquale De Marco e Rocco Martella al posto di Luigi Giannini (Udc); Rosanna Mauro al posto di Maurizio Ruberto e Michele Sperti al posto di Alessandra Ferrari (Noi Per Tricase). Ma i consiglieri non hanno nemmeno preso posto tra gli scranni di palazo di città. Hanno deciso di girare i tacchi e andare via.Sono 13 su 16 i consiglieri che hanno firmato le dimissioni: Salvatore Cacciatore, Mario Stefanelli,Rocco Martella,Rosanna Mauro e Michele Sperti ( nuova maggioranza). A questi si sono uniti anche gli otto dell'opposizione: Nunzio Dell'Abate, Fernando Dell'Abate, Vito Zocco, Federica Esposito,Giuseppe Peluso, Maria Assunta Panico, Alessandro Eremita e Dario Martina.