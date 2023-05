Amministrative, Vernole torna al voto: sfida Pedaco-De Carlo

Vernole torna al voto, dopo un’amministrazione caduta che era stata eletta per una manciata di voti. Ferdinando Pedaci e Mauro De Carlo, sono scesi in campo per concorrere alla poltrona di sindaco in un comune complesso, fatto di tante frazioni e di un tratto costiero tra i più grandi della provincia di Lecce. In cima ai loro pensieri c’è la riapertura della scuola comunale e la possibilità di far ripartire gli eventi, non solo nel borgo di Acaya, ma anche in tutte le altre realtà che compongono il territorio vernolese.