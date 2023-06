L'orchestra popolare della Notte della Taranta ad Alberobello per il concerto di Gazzè

Tra i trulli di Alberobello le sonorità salentine dell'orchestra popolare della notte della taranta accompagneranno le note di Max Gazzè in un concerto che si preannuncia importante. L'appuntamento è per venerdì in piazza Martellotta, alle 20.30. Per il cantautore romano quella nella città dei trulli sarà la prima tappa del nuovo progetto "Musicae Loci", durante il quale si immergerà nei territori e nelle tradizioni di tutta Italia. Lo farà facendosi affiancare dalle migliori orchestre popolari della Penisola.

Sonorità nuove e reinterpretazioni

Con i protagonisti del famoso concertone di Melpignano, Gazzè reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione musicale salentina, mentre darà nuove sonorità ai brani del cantautore.

Gazzè era già stato tra gli ospiti della Notte della Taranta, sul palco aveva già ballato sul ritmo della pizzica e improvvisato con il dialetto salentino.

Sul palco con Gazzè

Per l’Orchestra Popolare ad Alberobello sul palco ci saranno: Alessandro Monteduro alle percussioni, Antonio Marra alla batteria, Alessandro Chiga, Roberto Chiga e Gioele Nuzzo al tamburello, Attilio Turrisi alla chitarra battente, Gianluca Longo alla mandola, Roberto Gemma alla fisarmonica, Nico Berardi ai fiati, Mario Esposito al basso.