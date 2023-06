Festa della Repubblica italiana, a Singapore si balla la pizzica

Oltre seicento persone, tra rappresentanti istituzionali, ambasciatori, comunità italiana, autorità, hanno partecipato questa al ricevimento organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Singapore in occasione della Festa della Repubblica nella sede “The Clifford Pier”. L’evento si è tenuto alla vigilia della grande inaugurazione, in programma per domani, 2 Giugno, della manifestazione “Rose Romance” che si terrà sino al 16 luglio negli iconici Gardens by the Bay, simboli della Città-Stato. La cerimonia si è aperta sulle note dell’Orchestra della Notte della Taranta che ha letteralmente coinvolto e appassionato il pubblico internazionale.

L'ambasciatore



«Siamo felicissimi di accogliere oggi a Singapore una delegazione della Puglia. - ha affermato Mario Andrea Vattani, Ambasciatore d’Italia a Singapore - Oggi abbiamo festeggiato insieme la festa nazionale, domani saremo a Gardens by the Bay, luogo iconico di Singapore visitato ogni anno da 15 milioni di persone.

In quel luogo, grazie alla Puglia, siamo riusciti a portare i trulli. Domani sarà una grande festa. Singapore è lo snodo importantissimo di una regione con la maggiore crescita al mondo. Essere qui oggi è fondamentale».

L'assessore Piemontese



«L'ambasciatore Vattani - ha dichiarato il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese - è un autentico civil servant della Repubblica Italiana: lo ringrazio sia per il lavoro che sta svolgendo per il nostro Paese e sia per l'opportunità che ha dato alla Puglia di riuscire a farsi conoscere ancora di più in un'economia particolarmente sviluppata qual è quella di Singapore e in uno snodo cruciale. La Puglia è qui per far conoscere le proprie tradizioni, la bellezza del territorio, ma anche per costruire nuovi scambi culturali ed economici utili alla nostra regione e all'Italia».