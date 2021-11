Niente manifestazioni in Centro, idea "contapersone" per il Natale

Stretta sulle manifestazioni di no vax e no green pass , Bari si uniforma alla direttiva nazionale. Il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunitosi ieri in Prefettura, ha elaborato l’elenco dei luoghi dove, in ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero dell’Interno, saranno proibite manifestazioni contro le misure di contenimento del Covid-19. Per quanto riguarda il capoluogo pugliese, le aree individuate dalle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati