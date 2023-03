Accoltellato dopo un litigio, muore un giovane. La tragedia a Capurso

Accoltellamento a Capurso, questo pomeriggio intorno alle 18, in via Casamassima, davanti al bar Classico. Una possibile lite si è trasformata in tragedia: è morto un giovane.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del comando provinciale di Bari, oltre alla polizia locale e agli uomini del 118 allertati da alcuni passanti.

Si sta ricostruendo la vicenda

Secondo le prime indiscrezioni, la vittima non sarebbe residente a Capurso. Non sono ancora note le cause che hanno portato al tragico epilogo ma gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista.